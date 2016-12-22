В Мурманской области нашли мертвыми двух рыбаков

В Терском районе Мурманской области нашли тела двух мужчин, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как заявили в ведомстве, тела нашли на мысу между губами Островная и Падан в Белом море. На телах погибших, как заявили в СКР, присутствуют признаки утопления. По предварительной информации, они отправились на рыбалку.

По факту обнаружения погибших начата процессуальная проверка, выясняются причины и обстоятельства смерти.

Как сообщает местный портал «Би-порт», рядом с погибшими нашли спасательные жилеты, неподалеку были найдены обломки лодки.