СМИ рассказали о мощности взорванной в Ингушетии бомбы

Бомба, взорванная на посту ДПС в Ингушетии, имела мощность 7-8 кг в тротиловом эквиваленте, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах республики

«По предварительным данным, мощность находившегося на теле террориста-смертника взрывного устройства, которое сработало на посту ДПС вблизи села Яндаре, равна 7-8 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной здание поста разрушено практически полностью», — рассказал источник агентства.

Источник добавил, что тело смертника находится под завалами поста.

Взрыв на посту ДПС в районе ингушского села Яндеаре в Назрановском районе республики произошел 5 ноября. Двое неизвестных подъехали к посту, один из которых вошел в его здание и совершил самоподрыв. В результате теракта погибли два сотрудника полиции. Сообщник террориста, привезший его на блокпост, попытался скрыться. В республике был объявлен режим КТО. В результате операции по поимке второго преступника он был блокирован и ликвидирован.

По факту нападения на блок-пост ДПС возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов).