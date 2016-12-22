Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,17 58,65 EUR Нал. 68,92 68,30 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7342,01 -17,99 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 62,09 +2,29% DJIA 23539,19 +0,10% Nasdaq 6764,44 +0,74% FTSE 7560,35 +0,07%
iPhone X от Кадырова за лучший стих о Путине выиграла школьница из Чечни
Лента новостей
Власти ДНР заявили о массированном ракетном обстреле Донецка ВСУ 05 ноя, 23:49, Политика Al Arabiya сообщил о гибели саудовского принца при крушении вертолета 05 ноя, 23:48, Общество В Крыму отреагировали на претензии Киева по реставрации Ханского дворца 05 ноя, 23:35, Политика Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе 05 ноя, 23:17, Общество Более 20 человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе 05 ноя, 23:10, Общество Тренеры «Зенита» и ЦСКА раскритиковали работу судей в чемпионате России 05 ноя, 22:49, Спорт СМИ сообщили о стрельбе в церкви в Техасе 05 ноя, 22:37, Общество Как компании получить своевременную финансовую помощь 05 ноя, 22:18, РБК и Промсвязьбанк Жителя Башкирии заподозрили в поджоге дома после ссоры с отцом 05 ноя, 22:17, Общество В Совфеде назвали условия возможного размещения военных баз на Кубе 05 ноя, 21:54, Общество Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась 05 ноя, 21:22, Общество Война престолов: как саудовский принц с $18 млрд оказался под стражей 05 ноя, 21:14, Общество «Зенит» потерял очки в матче с «Рубином» 05 ноя, 21:05, Спорт «Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» 05 ноя, 20:56, Спорт СМИ сообщили о втором погибшем полицейском в Ингушетии 05 ноя, 20:40, Общество Reuters сообщило о задержании в Саудовской Аравии брата Усамы бен Ладена 05 ноя, 20:22, Общество Как менялся облик и жизнь российских городов на протяжении 100 лет 05 ноя, 20:20, РБК и Ситибанк Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого 05 ноя, 20:00, РБК и Phillips В Ингушетии ввели режим КТО после нападения на пост ДПС 05 ноя, 19:58, Общество На Украине задержали 40 пытавшихся захватить активы агрофирмы мужчин 05 ноя, 19:38, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 05 ноя, 19:30, Спорт Инспектор ДПС погиб в результате нападения боевиков в Ингушетии 05 ноя, 19:13, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Уфа». Онлайн 05 ноя, 19:00, Спорт Чемпионат России по футболу. «Рубин» — «Зенит». Онлайн 05 ноя, 19:00, Спорт Жертвами взрыва в Йемене стали 15 человек 05 ноя, 18:34, Политика Большой театр эвакуировали из-за угрозы взрыва 05 ноя, 18:33, Общество ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче с «Локомотивом» 05 ноя, 18:27, Спорт В Лефортовском тоннеле сработали пожарные краны 05 ноя, 18:12, Общество
iPhone X от Кадырова за лучший стих о Путине выиграла школьница из Чечни
Общество, 00:25
0
iPhone X от Кадырова за лучший стих о Путине выиграла школьница из Чечни

Один из только что поступивших в России в продажу iPhone X получила от главы Чечни Рамзана Кадырова чеченская школьница Хеда Ибахиева за лучшее стихотворение о президента Владимире Путине. Об этом Кадыров сообщил в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BbH6069HLky/?taken-by=kadyrov_95

Как сообщает глава Чечни, победительницей объявленного им конкурса на лучшее стихотворение о президенте России стала третьеклассница из села Бено-Юрт в Надтеречном районе республики. Победительницу конкурса поздравили также представители молодежных организацией и вручили ей цветы.

Сборная Чечни по КВН подарила Рамзану Кадырову IPhone X 4 ноября после того, как он заявил об отсутствии у него гаджета. Однако глава республики заявил, что намерен подарить IPhone X автору лучшего стиха о Путине в честь Дня народного единства. «Закидывайте стихотворение с хештэгом «Наш президент Путин»! Аллаху акбар!», — сказал Рамзан Кадыров.

«Потому что хайп»: зачем молодые люди мерзнут в очереди за новым iPhone Еще 4 фото
Фотогалерея

В России продажи IPhone X стартовали 3 ноября. В ожидании гаджетов у магазинов Apple собрались многочисленные очереди, многие ночевали на улице, чтобы быть одними из первых, кто станет пользоваться новой моделью гаджета.

Теги: Владимир Путин , стихи , Кадыров Рамзан , iPhone X
Главное
Более 20 человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе Общество
Материалы по теме
Кадыров пообещал отдать подаренный iPhone X автору лучшего стиха о Путине Общество
Кадыров назвал «бредом» сообщение о наличии у него нового iPhone X Общество
В России стартовали продажи iPhone X Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку