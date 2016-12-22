iPhone X от Кадырова за лучший стих о Путине выиграла школьница из Чечни

Один из только что поступивших в России в продажу iPhone X получила от главы Чечни Рамзана Кадырова чеченская школьница Хеда Ибахиева за лучшее стихотворение о президента Владимире Путине. Об этом Кадыров сообщил в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BbH6069HLky/?taken-by=kadyrov_95

Как сообщает глава Чечни, победительницей объявленного им конкурса на лучшее стихотворение о президенте России стала третьеклассница из села Бено-Юрт в Надтеречном районе республики. Победительницу конкурса поздравили также представители молодежных организацией и вручили ей цветы.

Сборная Чечни по КВН подарила Рамзану Кадырову IPhone X 4 ноября после того, как он заявил об отсутствии у него гаджета. Однако глава республики заявил, что намерен подарить IPhone X автору лучшего стиха о Путине в честь Дня народного единства. «Закидывайте стихотворение с хештэгом «Наш президент Путин»! Аллаху акбар!», — сказал Рамзан Кадыров.

В России продажи IPhone X стартовали 3 ноября. В ожидании гаджетов у магазинов Apple собрались многочисленные очереди, многие ночевали на улице, чтобы быть одними из первых, кто станет пользоваться новой моделью гаджета.