Власти ДНР заявили о массированном ракетном обстреле Донецка ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк ракетными системами залпового огня (РСЗО), заявили в оперативном командовании непризнанной ДНР. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Как рассказали агентству в оперативном командовании, взрывы ракет зафиксированы на севере, в центре и на западе города.«Зафиксировано попадание в шесть жилых домов Киевского района Донецка, — отметил собеседник. — В одном из них начался пожар», — рассказали военные ДНР.

Кроме того, как уточнили в оперативном командовании, ВСУ ведут огонь и о району аэропорта. РСЗО обстреливают также Киевский район с 19:30.

Как уточняют в совместном Центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, ВСУ за 5 ноября уже выпустили по городу 90 реактивных ракет, 6 мин калибра 120 мм и 82 мм, 29 выстрелов из гранатометов, а также произвели два танковых выстрела. Под огонь попала плотина Ясиноватского водохранилища. Обстрелы продолжаются.

В результате обстрелов ранен местный житель 1952 года рождения.