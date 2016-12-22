Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Президент США Дональд Трамп заявил, что «следит ситуацию» со стрельбой в Техасе из Японии. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Да поможет бог людям в Сатерленд Спригнс. ФБР и следственные органы находятся на месте происшествия. Я слежу за ситуацией из Японии», — написал Трамп.

Ранее СМИ стало известно, что 5 ноября в одной из баптистских церквей в городе Сатерленд Спрингс, штат Техас, произошла стрельба. По предварительным данным, мужчина зашел в здание и открыл стрельбу по находившимся там людям.

Стрелок был убит прибывшими на место происшествия полицейскими.

Телеканал ABC News со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о не менее 20 погибших в инцидента.