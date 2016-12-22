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Жителя Башкирии заподозрили в поджоге дома после ссоры с отцом
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Жителя Башкирии заподозрили в поджоге дома после ссоры с отцом
Общество, 22:17
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Жителя Башкирии заподозрили в поджоге дома после ссоры с отцом

СК возбудил уголовное дело после того, как в Башкирии молодой человек поджег дом после ссоры с отцом. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета. Дело было возбуждено по.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как отмечается в сообщении, 5 ноября в городе Белорецк в частном доме произошел пожар, после которого были найдены тела троих человек. По версии следствия, ссора между родственниками произошла во время совместного распития спиртных напитков в доме. Отец из-за личной неприязни к 24-летнему сыну ударил его несколько раз. После этого молодой человек дождался, когда его родственники уснут, вышел на веранду и поджог там вещи. Огонь распространился по всему дому.

Жертвами пожара стал 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник. Огонь уничтожил все здание. Нанесен ущерб на сумму 500 тыс. рублей, сообщили в СК.

На сайте местного управления МЧС сообщается, что сгорел бревенчатый дом. В тушении пожара принимали участие три единицы техника и 11 человек.

Следователи решают вопрос об избрании мере пресечения подозреваемому, говорится в сообщении СК.

Теги: Башкирия , поджог , Пожар
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