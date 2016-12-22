СМИ сообщили о втором погибшем полицейском в Ингушетии

В результате нападения на блок-пост ДПС в Ингушетии погибли два сотрудника полиции. Убиты и боевики, устроившие атаку

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Второй пострадавший полицейский в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии в Назрановском районе скончался в больнице. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в следственных органах республики. Ранее сообщалось об одном погибшем.

«В больнице скончался находившийся в реанимации в тяжелом состоянии второй раненый инспектор ДПС в результате взрыва на блок-посту, расположенном на федеральной автомагистрали «Кавказ» в районе селения Яндаре Назрановского района республики», — рассказал собеседник агентства.



В пресс-релизе Национального террористического комитета, поступившем в РБК, подтверждается только один погибший и двое пострадавших сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что боевик, который принимал участие в нападении на пост ДПС и забаррикадировался в доме, был убит. Собеседник агентства сообщил, что на данный момент устанавливаются личности боевиков, совершивших нападение. В пресс-релизе Национального террористического комитета, поступившего в РБК, подтверждается ликвидация обоих нападавших. В НАК отметили, что на месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

В воскресенье, 5 ноября, около села Яндаре двое неизвестных подъехали к посту ДПС. Один из них, по предварительной информации, вышел их машины, прошел внутрь и совершил самоподрыв. Второй боевик пытался скрыться.

В Назрановском районе Ингушетии после нападения на посту ДПС был введен режим контртеррористической операции.

