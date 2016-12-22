Reuters сообщило о задержании в Саудовской Аравии брата Усамы бен Ладена

Председатель строительной группы Binladin и брат Усамы бен Ладена Бакр был среди арестованных в Саудовской Аравии в подозрении в коррупции. Об этом сообщают представители саудовских властей, передает Reuters.



Кроме того, по этому же делу был задержан владелец инвестиционной компании ​Kingdom Holding и племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал. Также под стражу был помещен бывший министр финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф. Как сообщал телеканал Al Arabiya, саудовские власти всего задержали 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров.

В воскресенье, 5 ноября, сообщалось, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о борьбе с коррупцией. Он заявил, что планирует полностью избавиться от злоупотреблений во властных структурах страны. По словам короля, там были найдены люди, которые «поставили свои личные интересы выше общественных», чтобы незаконным образом преумножать свои богатства. Саудовский монарх объявил, что в стране пройдет ряд задержаний лиц, которые обвиняются в финансовых махинациях и злоупотреблении властью.​