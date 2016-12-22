Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,04 58,68 EUR Нал. 68,80 68,32 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7509,86 +149,86 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 62,09 +2,29% DJIA 23539,19 +0,10% Nasdaq 6764,44 +0,74% FTSE 7560,35 +0,07%
В Ингушетии ввели режим КТО после нападения на пост ДПС
Лента новостей
Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого 20:00, РБК и Phillips В Ингушетии ввели режим КТО после нападения на пост ДПС 19:58, Общество На Украине задержали 40 пытавшихся захватить активы агрофирмы мужчин 19:38, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 19:30, Спорт Инспектор ДПС погиб в результате нападения боевиков в Ингушетии 19:13, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Уфа». Онлайн 19:00, Спорт Чемпионат России по футболу. «Рубин» — «Зенит». Онлайн 19:00, Спорт Жертвами взрыва в Йемене стали 15 человек 18:34, Политика Большой театр эвакуировали из-за угрозы взрыва 18:33, Общество ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче с «Локомотивом» 18:27, Спорт В Лефортовском тоннеле сработали пожарные краны 18:12, Общество В Калининградском зоопарке амурский тигр напал на сотрудницу 17:57, Общество Житель Воронежской области выиграл в лотерею полмиллиарда рублей 17:46, Общество СМИ сообщили о 20 проверках зданий в Москве после сообщений о минировании 17:34, Общество В Лондоне арестовали двух подростков по подозрению в нападении с кислотой 17:10, Общество СМИ «фабрики медиа» вернулись в новости Google 17:04, Общество В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили 50 могил 16:37, Общество Чемпионат России по футболу. «Локомотив» — ЦСКА. Онлайн 16:30, Спорт В КНДР заявили о необходимости «приручить» Трампа физической силой 16:16, Политика Швеция ответила на идею КХЛ запретить игрокам участвовать в Олимпиаде 16:07, Спорт Лидер Каталонии Пучдемон сдался бельгийской полиции 15:52, Политика В центре Москвы задержали более 260 человек 15:39, Общество «Последний богатырь» набрал в прокате более 1 млрд руб. 15:38, Технологии и медиа После избиения ребенка отчимом в Мурманской области возбудили дело 15:35, Общество В Москве эвакуировали несколько торговых центров 14:50, Общество Ростуризм предупредил находящихся во Вьетнаме россиян о тайфуне «Дэмри» 14:34, Общество Прокуратура РТ сочла незаконным обязательное изучение татарского языка 13:49, Общество В Бишкеке в ДТП с участием трех машин погибли пять человек 13:49, Общество
В Ингушетии ввели режим КТО после нападения на пост ДПС
Общество, 19:58
0
В Ингушетии ввели режим КТО после нападения на пост ДПС

В Ингушетии в Назрановском районе после нападения на посту ДПС введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает «РИА Новости».

В НАК рассказали, что во время перестрелки один боевик был убит, а другой заблокирован в здании.

В силовых структурах региона сообщили ТАСС, что в доме могут находиться от двух до трех сообщников боевика, принимавшего участие в нападении на пост ДПС. По словам собеседника агентства, в Назрановском районе были введены оперативные планы «Сирена» и «Эдельвейс», которые направлены на нейтрализацию преступников.

В воскресенье, 5 ноября, на пост ДПС около села Яндаре было совершено нападение. По данным источника ТАСС, двое неизвестных подъехали к посту ДПС. Один из них вошел внутрь и подорвал себя. Другой попытался скрыться, но был заблокирован в частном доме около места происшествия. По предварительным данным, в результате погиб один полицейский, двое других были госпитализированы с осколочными ранениями.

Теги: Ингушетия , контртеррористическая операция , нападение на полицейских
Главное
Большой театр эвакуировали из-за угрозы взрыва Общество
Материалы по теме
Инспектор ДПС погиб в результате нападения боевиков в Ингушетии Общество
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину Общество
В Ингушетии ФСБ предотвратила покушение на проповедника Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку