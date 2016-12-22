В Ингушетии ввели режим КТО после нападения на пост ДПС

В Ингушетии в Назрановском районе после нападения на посту ДПС введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает «РИА Новости».



В НАК рассказали, что во время перестрелки один боевик был убит, а другой заблокирован в здании.



В силовых структурах региона сообщили ТАСС, что в доме могут находиться от двух до трех сообщников боевика, принимавшего участие в нападении на пост ДПС. По словам собеседника агентства, в Назрановском районе были введены оперативные планы «Сирена» и «Эдельвейс», которые направлены на нейтрализацию преступников.

В воскресенье, 5 ноября, на пост ДПС около села Яндаре было совершено нападение. По данным источника ТАСС, двое неизвестных подъехали к посту ДПС. Один из них вошел внутрь и подорвал себя. Другой попытался скрыться, но был заблокирован в частном доме около места происшествия. По предварительным данным, в результате погиб один полицейский, двое других были госпитализированы с осколочными ранениями.