Жертвами взрыва в Йемене стали 15 человек

В Йемене в результате взрыва на КПП в городе Аден погибли 15 человек, 20 получили ранения. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны, передает Reuters.



Как отмечается в сообщении, террорист-смертник на машине взорвал себя около штаб-квартиры йеменских сил безопасности. Очевидец рассказал, что после взрыва начались столкновения. По его словам, неясно, кто стоит за атакой и кто инициировал беспорядки.

За произошедшее взяла на себя ответственность террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), но она не предоставила никаких доказательств своей причастности к нападению. ИГ заявило, что в результате взрыва и столкновений погибли по меньшей мере 50 человек.

Как отмечает Reuters, за последние несколько лет самой активной террористической группировкой в Йемене была «Аль-Каида» на Аравийском полуострове (запрещена в России). В городе Аден размещено правительство Йемена, которое признано международным сообществом. Ранее оно располагалось в столице Йемена — Сане, пока ее не взяли хуситы во время гражданской войны в 2015 году.