В Лефортовском тоннеле сработали пожарные краны

В Москве в Лефортовском тоннеле из-за срабатывания нескольких пожарных кранов образовалась пробка. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».



Движение в Лефортовском тоннеле «частично ограничено», сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Москве. «Сейчас на месте специалисты проводят аварийные работы», — заявили в пресс-службе. В ведомстве не назвали причины аварийных работ.

По данным «Интерфакса», пожарные краны сработали около эвакуационного выхода №8. Из полотка тоннеля на дорогу льются мощные струи воды. Из-за этого водители снижают скорость, отмечает агентство.