В Лондоне арестовали двух подростков по подозрению в нападении с кислотой

В Лондоне полиция арестовала второго подростка, который подозревается в нападениях с применением кислоты. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.



Речь идет о двух нападениях с применением едкой субстанции. Первое было совершено 2 ноября на 32-летнего разносчика пиццы. Тогда двое неизвестных на скутерах напали на него, когда он отвозил заказ на мопеде.

Нападавшие потребовали у мужчины ключи от средства передвижения. Сотрудник доставки отказался и стал сопротивляться неизвестным. В ответ нападавшие с помощью спрея облили его едким веществом. В результате мужчина получил серьезные повреждения лица и глаз. Нападавшие скрылись с места происшествия на своих скутерах. У одного из них на голове был белый шлем, у другого — черный.



Пострадавшему помогли на месте происшествия медики. Он был госпитализирован в критическом состоянии.



Еще один подобный случай произошел в Лондоне в этот же день. Также двое на скутерах напали на разносчика еды, который ехал на мопеде, чтобы отобрать у него средство передвижения. Нападавшие брызнули ему в лицо едкой субстанцией и скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Его ранения не представляют опасности для жизни. Пока неясно имеют ли эти два события связь, говорится в сообщении британских правоохранительных органов.



В полиции отметили, что в качестве подозреваемого был арестован подросток, которому 16 лет. Полиция арестовала его ночью 4 ноября. Он помещен под стражу. Второго подозреваемого, 14-летнего мальчика, арестовали 3 ноября, но он был выпущен и находится под следствием.