В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили 50 могил

В городе Пушкине, который находится в административном подчинении Санкт-Петербурга, на Казанском кладбище были повреждены несколько десятков надгробий. Об этом сообщается на сайте петербургского управление МВД.



По данным ведомства, об инциденте стало известно 4 ноября. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили 50 надгробий частных могил. Портал «Фонтантка» сообщает, что поврежденные захоронения заметил мастер участка. По данным издания, кресты на могилах были разрушены, а надгробия были разрисованы синей и красной краской.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). На данный момент полицейские ищут вандалов, осквернивших могилы.

