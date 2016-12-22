В Москве эвакуировали два торговых центра

В Москве эвакуировали торговые центры «Галерея Атлантис» и «Атриум». Сотрудник кинотеатра «Космик» сообщил РБК, что эвакуация в ТЦ «Галерея Атлантис» закончилась. «Мы уже зашли в торговый центр минут пять назад», — пояснил сотрудник кинотеатра.

Эвакуация в ТЦ «Атриум» продолжается, сообщила РБК сотрудница ТЦ. «[Эвакуация длится] порядка часа», — отметила сотрудница ТЦ.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, также были эвакуированы торговые центры «Дисконт» и «Европейский». Собеседник агентства уточнил, что из них вывели около 11 тыс. посетителей. По данным источника ТАСС, также был эвакуирован торговый центр «Охотный ряд».

С сентября в России идет волна эвакуаций из-за анонимных звонков о минировании. Впоследствии ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. ФСБ в сентябре возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). Глава спецслужбы Александр Бортников в октябре заявил, что причастные к анонимным сообщениям о минировании являются россиянами, но находятся за границей.