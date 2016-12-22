Ростуризм предупредил находящихся во Вьетнаме россиян о тайфуне «Дэмри»

Ростуризм предупредил российских туристов, находящихся во Вьетнаме, об обрушившемся на республику тайфуне «Дэмри» и призвал проявлять осмотрительность. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Ростуризма, в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о пострадавших от тайфуна россиянах. Тайфун обрушился на южные и центральные провинции Вьетнама 4 ноября, в частности в районах Кханьхоа и Биньтхуан. В этих регионах, по данным ведомства, отдыхает «достаточно большое» количество российских туристов.

Ранее сообщалось о том, что в результате удара стихии погибли по меньшей мере 27 человек, еще 22 пропали без вести. Скорость ветра тайфуна достигала 90 км/ч. «Дэмри» уничтожил более 626 домов, повредил более 40 тыс. зданий, оборвал десятки линий электропередач и повалил сотни деревьев. Из-за тайфуна центральные и южные провинции покинули более 30 тыс. человек.