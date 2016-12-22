В Бишкеке в ДТП с участием трех машин погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП с участием трех автомобилей в центре Бишкека, еще троих доставили в реанимацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу патрульной милиции Киргизии.

По словам представителя пресс-службы, авария произошла в 04:15 (01:15 мск) на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Максима Горького. Во время столкновения трех автомобилей один из них вылетел с проезжей части и загорелся. «Водителя вытащить не удалось, он остался в сгоревшей машине», — заявил собеседник агентства. На месте происшествия работают сотрудники милиции.

В начале октября в Киргизии в ДТП погиб вице-премьер Темир Джумакадыров. Авария произошла в 07:30 по местному времени (4:30 мск) на дороге Бишкек — Кара-Балта. Вице-премьер ехал в город Талас для проверки готовности избирательных участков к президентским выборам, которые прошли 15 октября. На трассе машина Джумакадырова столкнулась с «КамАЗом». В результате ДТП погибли киргизский политик, а также его помощник и водитель. Джумакадыров занимал пост главы республиканского штаба по проведению президентских выборов.