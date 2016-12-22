В Харькове при обстреле автомобиля погиб водитель
Общество, 12:53
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В Харькове при обстреле автомобиля погиб водитель
Неизвестные обстреляли автомобиль Audi в центре Харькова, в результате нападения погиб водитель. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины по Харьковской области.
Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 октября. Сообщение об убийстве возле одного из домов на улице Клочковской поступило в дежурную часть около 23:30 мск. По предварительным данным, неизвестные несколько раз выстрелили по автомобилю и скрылись с места происшествия. Водитель погиб на месте. В настоящий момент на месте убийства работают полицейские и следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Происшествие также внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство).