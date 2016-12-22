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В Афганистане ликвидировали полевого командира «Талибана»
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В Афганистане ликвидировали полевого командира «Талибана»
Политика, 12:43
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В Афганистане ликвидировали полевого командира «Талибана»

Полевой командир запрещенной в России террористической группировки «Талибан» ликвидирован на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на председателя правительства провинции Пактия Абдуллу Хасрата.

По словам Хасрата, уничтоженного командира звали Мулла Фарук, также известного под псевдонимом Эбрахим. Он командовал группировкой боевиков в провинциальной столице — городе Гардез.«Его смерть может нанести серьезный удар по боевикам в Пактии и соседних провинциях Хост и Пактика», — отметил чиновник.

Вместе с ним были ликвидированы по меньшей мере четверо боевиков и ранены еще семеро. Операцию по ликвидации террористов провели силы безопасности Афганистана при помощи беспилотников. Они нанесли удары по укрытиям членов «Талибана» в районе Кохина и районе Сайед-Карам.

Теги: Афганистан , боевики , ликвидация , «Талибан»
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