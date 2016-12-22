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В Афганистане ликвидировали полевого командира «Талибана»

СК возбудил дело после смерти трех человек от отравления газом под Тулой

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Болельщики «Халла» потребовали отставки Леонида Слуцкого

В Якутии с застрявшего во льдах парома эвакуировали более ста пассажиров

Посол России рассказал о «деликатном» иске к США по дипсобственности

Аудитория WP и ABC назвала Трампа самым неудачным за 70 лет президентом

Адвокаты отца полковника Захарченко подали жалобу в Генпрокуратуру

Сборная России представила форму на ЧМ-2018 по футболу

В Ижевске эвакуировали жилой дом из-за угрозы взрыва

Уайлдер нокаутировал соперника за три минуты и защитил чемпионский титул

Боец Александр Емельяненко опубликовал посвященное Путину стихотворение

СК начал проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Москве

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске

Трамп обвинил Иран в запуске баллистической ракеты по Саудовской Аравии

Трамп посоветовал «диктаторам» перестать «недооценивать» США

Посол России в США рассказал о возможных темах встречи Путина и Трампа

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Число жертв тайфуна «Дэмри» во Вьетнаме выросло до 27 человек

В Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека

Посол России в США рассказал об отказах членов конгресса беседовать с ним

Пентагон оценил возможный сценарий военного конфликта с КНДР

Среди задержанных саудовских эмиров оказался принц-миллиардер аль-Валид

Посол России рассказал о контактах спецслужб Москвы и Вашингтона

Лыжник Легков оспорит в суде решение о своей пожизненной дисквалификации

Трамп выразил надежду на встречу с Путиным в ходе азиатского турне

В России вступили в силу новые правила перевоза багажа и ручной клади

Трамп раскритиковал «страну самураев» Японию за отказ сбить ракеты КНДР