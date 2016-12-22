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СК возбудил дело после смерти трех человек от отравления газом под Тулой
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СК возбудил дело после смерти трех человек от отравления газом под Тулой
Общество, 12:14
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СК возбудил дело после смерти трех человек от отравления газом под Тулой

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек из-за отравления угарным газом. Об этом говорится на сайте управления СК по Тульской области.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Инцидент произошел вечером 4 ноября в одной из жилых пятиэтажек в городе Липки Киреевского района. В квартире на четвертом этаже были найдены тела 46-летнего мужчины и его супруги, а в квартире этажом выше — тело 76-летней женщины. Родственники пенсионерки обнаружили тело после того, как женщина перестала выходить на связь.

По версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом. Ранее в региональном управлении МВД подтвердили РБК факт обнаружения трех тел в городе Липки на улице Октябрьской, дом 22.

По данным «Интерфакса», на пятом этаже в соседней с пенсионеркиной квартире были найдены женщина и 15-летний подросток. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого жильцов дома эвакуировали, на место происшествия выехали сотрудники МЧС, МВД и газовой службы.

По предварительным данным, супругов на момент утечки газа не видели двое суток. По словам очевидцев, все это время в их квартире работала газовая колонка и лилась вода.

Теги: газ , отравление , смерть , Тульская область
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