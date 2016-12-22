Посол России рассказал о «деликатном» иске к США по дипсобственности

Россия проводит «аккуратную и деликатную» работу по подготовке иска к США о блокировке американскими властями доступа к дипломатической собственности в Штатах. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в США Анатолий Антонов в кулуарах конференции Российско-американской ассоциации ученых (RASA-US).
«Мы работаем с юристами. Работаем аккуратно. Поскольку нам нужна одна победа. Работа юристов, она очень деликатна, она требует времени», — сказал Антонов.
В конце августа Госдепартамент США объявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на высылку американских дипломатов из России. После этого в зданиях российских диппредставительств прошли обыски. В МИД России назвали действий американских властей «государственным хулиганством». В Вашингтоне заявляли, что провели лишь осмотр помещений.
В начале октября МИД обвинил власти США в краже государственных флагов России со здания консульства в Сан-Франциско. В Госдепе США заверили, что флаги были «почтительно спущены и надежно хранятся». В конце октября американские власти вернули российской стороне флаги, а также архив консульства в Сан-Франциско.