Адвокаты отца полковника Захарченко подали жалобу в Генпрокуратуру

Защитники финансиста Виктора Захарченко, отца обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, пожаловалась в Генпрокуратуру на «волокиту» при расследовании уголовного дела. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Вячеслав Леонтьев.

«Нами направлена жалобу в Генеральную прокуратуру на волокиту, допущенную следователями при расследовании дела», — сказал Леонтьев. Он отметил, что «на протяжении нескольких месяцев по делу не проводится никаких следственных действий».

Виктор Захарченко был арестован по решению Басманного суда Москвы в апреле 2017 года. Изначально его обвиняли по по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере). В суде также утверждали, что дела Виктора и Дмитрия Захарченко не связаны. Спустя несколько дней ему предъявили обвинение еще по двум эпизодам пособничества в хищении банковских средств.

По данным источника «Росбалта», ФСБ обнаружила несколько офшорных фирм, зарегистрированных на имя Виктора Захарченко. По информации спецслужб, на шести счетах в швейцарских банках лежали €300 млн. Большинство счетов было открыто в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank.

Дмитрий Захарченко работал в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Он занимал пост начальника управления «Т», которое расследовало правонарушения в топливно-энергетической сфере.

Полковника арестовали в сентябре 2016 года. Изначально его обвинили в получении взятки на 7 млн руб. В ходе обысков в его доме полиция нашла более 8,5 млрд руб. В конце августа адвокат Дмитрия Захарченко сообщил, что его подзащитного подозревают в получении еще одной взятки.

Источники ТАСС 3 ноября сообщили, что следователи обнаружили у Дмитрия Захарченко «более 374 млн руб., более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма». По словам источников, полковник хранил деньги и ценности в рабочем кабинете, автомобиле и в двух квартирах, которые выполняли функцию денежного хранилища.