СК начал проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Москве

Управление следственного комитета (СК) России по Москве начало проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи в центре столицы. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября на улице Большая Дмитровка. По данным следствия, пьяный мужчина нанес не менее двух ударов по лицу фельдшеру, когда тот пытался оказать ему медицинскую помощь. Фельдшеру оказали помощь, его здоровью ничего не угрожает.
В начале октября полиция Москвы возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) после нападения группы людей на водителя машины скорой помощи. Инцидент произошел на улице Белозерской. Полицейские установили, что в салон автомобиля скорой помощи проникли трое неизвестных, избили водителя и разбросали служебную документацию. По данным полиции, одним из нападавших был сотрудник ОМВД «Хорошево-Мневники».