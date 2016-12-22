Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске

В Красноярске в результате ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Инцидент произошел утром 5 ноября на улице Пограничников. По предварительным данным, водитель автобуса № 94 выехал с прилегающей территории и врезался в грузовик, задев припаркованные автомобили Nissan и Mazda, а также две машины Toyota. Пассажиров внутри автобуса не было.

Жертвами аварии стали водитель автобуса и женщина-кондуктор. В настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Полиция также начала проверку автотранспортного предприятия и его должностных лиц по факту аварии с автобусом.

Ранее в Красноярском крае в результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали, в том числе двое детей 7 и 13 лет. Инцидент произошел в Балахтинском районе на 158 км трассы Р-257 «Сибирь». По предварительной информации, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota.