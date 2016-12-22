Трамп посоветовал «диктаторам» перестать «недооценивать» США

Президент США Дональд Трамп считает, что «ни один диктатор не должен недооценивать американскую решимость». Об этом он заявил на выступлении перед военнослужащими на американской военной базе Йокота близ Токио в ходе визита в Японию. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, США «доминируют в небе, на море, на земле и в космосе». Он добавил, что те, кто недооценил Штаты в прошлом, «пожалели об этом». «Мы никогда не уступим и никогда не дрогнем в защите нашего народа, нашей свободы и нашего великого американского флага», - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что армия США в скором времени получит «намного больше» ресурсов, техники и финансирования, чем когда-либо. «Никто не делает свою работу так, как это будет делать военные США. Используйте полученные средства с умом», - отметил президент США, обращаясь к американским военнослужащим.

После выступления на базе Йокота Трамп отправился на вертолете в загородный гольф-клуб в префектуре Сайтама, где его ожидал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В понедельник, 6 сентября, Трамп проведет двусторонние переговоры с Абэ, встретится с императором Японии Акихито и императрицей Митико, а также членами ассоциации семей японцев, похищенных агентами КНДР. Во вторник, 7 ноября, Трамп посетит Республику Корея.