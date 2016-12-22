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Трамп раскритиковал «страну самураев» Японию за отказ сбить ракеты КНДР
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Трамп раскритиковал «страну самураев» Японию за отказ сбить ракеты КНДР
Политика, 05:12
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Трамп раскритиковал «страну самураев» Японию за отказ сбить ракеты КНДР

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Японию за отказ сбивать ракеты Северной Кореи, траектория полета которых проходила над территорией страны. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Почему не приняли меры и не сбили ракеты, пролетающие над территорией страны? Но это же страна самураев, мне их не понять», — заявил Трамп.

Видео: NHK

Очередной ракетный запуск Пхеньян произвел в ночь на 15 сентября. Баллистическая ракета упала в Тихом океане, пролетев над северными районами Японии. В Токио не предприняли попыток сбить ракету, объяснив это тем, что она не «представляла прямой угрозы» для страны.
 

Теги: Япония , США , КНДР , Дональд Трамп
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