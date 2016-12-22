В лагере беженцев у Дейр-эз-Зора прогремел взрыв

Десятки человек пострадали в результате взрыва бомбы в лагере беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Как сообщает издание, в результате инцидента есть погибшие, их точное число неизвестно. Боевик из террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подорвал заминированный автомобиль в центре для перемещенных лиц.

«Среди жертв террористической атаки большое количество детей и женщин», — сказано в сообщении.