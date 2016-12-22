Под Тулой три человека погибли из-за отравления «неизвестным газом»

В многоквартирном жилом доме в городе Липки Тульской области погибли три человека, по предварительной информации, из-за отравления «неизвестным газом». Об этом начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев сообщил агентству «Интерфакс».

Факт обнаружения трех тел погибших на улице Октябрьская, 22 в городе Липки РБК подтвердили в региональном управлении МВД. По словам сотрудника полиции, в результате инцидента еще двое человек были госпитализированы. ​

Как сообщает «Интерфакс», в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины средних лет, этажом выше — тело 76-летней женщины. ​«В соседней с ней квартире в тяжелом состоянии были обнаружены женщина и 15-летний ребенок, которых госпитализировали», — сказал Ярцев.

В настоящее время жильцы всего подъезда дома эвакуированы. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и газовой службы.