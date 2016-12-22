Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывание миссии ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили развертывание миссии ООН в Донбассе. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между Президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке», — сказано в сообщении.

Порошенко подчеркнул в ходе разговора важность для будущего Украины медицинской, образовательной, антикоррупционной и пенсионной реформ. В случае успешного проведения указанных реформ ранее Международный валютный фонд пообещал предоставить Киеву новый транш. ​

Встреча Петра Порошенко и американского президента Дональда Трампа состоялась в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Порошенко тогда по итогам переговоров заявил, что США «полностью поддерживают» позицию Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе, включая участок границы с Россией.

Кроме того, украинский президент сообщал, что главной целью Киева и Вашингтона является «деоккупация» востока Украины.

В начале ноября США попросили Украину повременить с резолюцей по миротворцам в Донбассе. Власти США предложили украинской стороне сперва «договориться» с Россией о принципах работы миротворцев.