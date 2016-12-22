В Германии курдская демонстрация обернулась столкновениями с полицией

В немецком Дюссельдорфе курдская демонстрация закончилась столкновениями с полицией и задержаниями. Об этом сообщает издание Spiegel.
Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия (ее столица — Дюссельдорф) запретила участникам демонстрации приносить с собой флаги и баннеры с изображением лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана. РПК признана террористической организацией в Евросоюзе и Турции.
Несмотря на запрет, демонстранты пришли с портретами Оджалана. Полиция призвала протестующих закончить мероприятия из-за нарушений, после чего демонстранты начали забрасывать полицейских различными предметами. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.
По словам пресс-секретаря полиции, по меньшей мере 15 полицейских получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Среди протестующих трое получили легкие ранения, еще несколько демонстрантов были задержаны.
Ранее аналогичная акция прошла в сентябре в Кельне, что вызвало недовольство с турецкой стороны. Протестующие требовали свободу Оджалана и объявление независимости Иракскому Курдистану.
Абдулла Оджалан — 69-летний курдский политический и военный деятель. В 1984 году он организовал боевые действия против Турции под лозунгом независимости Курдистана. С 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.