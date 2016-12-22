В Афганистане погиб военнослужащий США

В афганской провинции Логар от ран погиб военнослужащий США. Об этом говорится на сайте штаба Вооруженных сил США в Афганистане.

Военнослужащий получил ранение в ходе спецоперации в провинции Логар, подробности обстоятельств его гибели не приводятся. ​«От имени Вооруженных сил США — Афганистан мы выражаем глубочайшие соболезнования семье нашего погибшего брата», — сказал генерал Джон Николсон, командующий штабом.

По его словам, несмотря на произошедшее, Вашингтон по-прежнему «твердо привержен афганскому народу» и готов продолжать борьбу с терроризмом в регионе.

Неделю назад в этом же районе погиб военный НАТО при крушении вертолета. Как отмечали военнослужащие Соединенных Штатов, самолет не был сбит противником, на борту находились еще шесть членов экипажа. Ранее американский лидер Дональд Трамп увеличил военное присутствие США в Афганистане.

Как сообщает Reuters, по данным на 23 августа, обнародованным в октябре, в Афганистане за 2017 год погибли 10 военнослужащих. «Это в два раза больше, чем количество убитых военных за те же периоды в 2016 и 2015 годах», — отмечает агентство.