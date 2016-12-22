Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету неподалеку от Эр-Рияда

Система противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету около города Эр-Рияд. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Как отмечает телеканал, инцидент не затронул трафик международного аэропорта «Король Халид», который находится в 35 км к северу от Эр-Рияда.

Как сообщает Al-Arabia, в результате произошедшего никто не пострадал и ущерба причинено не было. Корреспондент телеканала рассказал, что ракета была небольших размеров. Al-Arabia отмечает, что она была запущена со стороны Йемена.

В начале октября сообщалось, что с территории Йемена была запущена баллистическая ракета Qaher-2 в сторону Саудовской Аравии. По данным иранского телеканала Press TV, ее целью был регион Джизан на юго-западе страны.

В Йемене с 2014 года идет конфликт между повстанцами и правительственными войсками. В марте 2015 года в республику вошли войска коалиции, состоящей из десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Она поддерживает правительство президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади.