В Афганистане заявили о временной блокировке Telegram и WhatsApp

В Афганистане временно заблокировали мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом сообщило афганское Министерство телекоммуникации в Facebook.



Как отмечается в сообщении, работа мессенджеров на территории страны была приостановлена, чтобы «решить технические проблемы» и протестировать телекоммуникационные сети, чтобы улучшить работу Telegram и WhatsApp. В министерстве отметили, что «некоторые люди жаловались» на нестабильную работу этих приложений в Афганистане.



В министерстве подчеркнули, что Telegram и WhatsApp предназначены для коммуникации и «отправки аудиосообщений» и они не вредят свободе слове. «Правительство является приверженцем свободы самовыражения и признает гражданские права», — заявили в ведомстве.

Агентство Reuters отмечает, что некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что запрет на Telegram и WhatsApp был инициирован Национальным управлением безопасности для того, чтобы помешать террористической группировке «Талибан» (запрещена в России) и другим экстремистским организациями использовать мессенджеры, которые шифруют сообщения.

По данным Reuters, указ о блокировки мессенджера Telegram и WhatsApp датируется 1 ноября. Приложения должны были заблокированы «без промедления» в течение 20 дней, сказано в документе, сообщает агентство. По данным Reuters, Telegram и WhatsApp работали стабильно на этой неделе, а также в субботу, 4 ноября, как на государственном сотовом операторе Salaam, так и на частных провайдерах.