Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,12 58,71 EUR Нал. 68,88 68,32 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7338,64 +153,75 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 62,09 +2,29% DJIA 23539,19 +0,10% Nasdaq 6764,44 +0,74% FTSE 7560,35 +0,07%
Дипмиссия США в Сомали вывезет часть своих сотрудников
Лента новостей
Дипмиссия США в Сомали вывезет часть своих сотрудников 21:02, Общество Жертвами тайфуна во Вьетнаме стали 15 человек 20:26, Общество В Дейр-эз-Зоре появилось отделение Центра по примирению враждующих сторон 20:16, Политика Пучдемон захотел сотрудничать с властями Бельгии по ордеру на арест 19:36, Политика Из окна главного здания МГУ выпал мужчина 18:55, Общество В Британии депутата исключили из партии за «недостойное поведение» 18:35, Политика В праздничном концерте в «Лужниках» приняли участие 130 тыс. человек 18:33, Общество За прорыв через границу Украины Саакашвили уплатил штраф в $126 18:17, Политика Экс-президент США Буш назвал Трампа «болтуном» 18:07, Политика КХЛ допустила запрет на участие в Олимпиаде в ответ на действия МОК и НХЛ 18:04, Спорт Самый богатый человек мира продал акции Amazon на $1,1 млрд 17:56, Бизнес Китай спустил на воду крупнейшее в Азии судно для создания островов 17:55, Технологии и медиа Минобороны опубликовало видео группового авиаудара в Дейр-эз-Зоре 17:31, Политика Под Керчью в ДТП погиб ребенок и пострадали десять человек 17:31, Общество В столичном районе Люблино прошел «Русский марш» 17:18, Фотогалерея  Противники мусоросжигательного завода перекрыли Новорязанское шоссе 17:18, Общество Путин назвал составляющие «генетического кода» российского народа 17:14, Политика Путину представили разработанный «Калашниковым» тяжелый мотоцикл 17:04, Общество Российский фигурист Михаил Коляда впервые выиграл этап серии Гран-при 16:49, Спорт Минобороны сообщило о групповом авиационном ударе по позициям ИГ 16:46, Политика В разбившемся Ми-8 обнаружили неиспользованные спасжилеты 16:33, Общество Директор «Золотой маски» прокомментировала отказ Васильева от премии 16:05, Общество Власти назвали срок возобновления продажи плацкартных билетов 15:58, Общество День народного единства в городах России 15:55, Фотогалерея  В Москве прошли два «Русских марша» 15:44, Общество Из воды подняли «черные ящики» упавшего у берегов Шпицбергена Ми-8 15:30, Общество Кремль предложил обсудить Сирию на встрече Путина и Трампа 15:10, Политика Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун ушла из спорта 15:08, Спорт
Дипмиссия США в Сомали вывезет часть своих сотрудников
Общество, 21:02
0
Дипмиссия США в Сомали вывезет часть своих сотрудников

Дипломатическая миссия США в Сомали вывезет часть своих сотрудников из столицы Могадишо. Об этом сообщается на сайте американской дипмисии.

Как отмечается в сообщении, решение было принято после того, как в отношении сотрудников дипломатической миссии «поступали угрозы» в международном аэропорту сомалийской столицы. Из дипмиссии будет вывезена часть персонала с американским гражданством. Какие именно угрозы поступали сотрудникам дипмиссии, в сообщении не уточняется.

Миссия США отмечает, что Госдепартамент советует американским гражданам не ездить в Сомали из-за «нестабильной ситуации» в этой африканской стране. «Угроза в отношении граждан США остается на критическом уровне», — говорится в сообщении. Госдеп призывает всех американцев, которые хотят остаться в Сомали, предпринять меры, чтобы обеспечить себе личную безопасность, обращать внимание на происходящее вокруг них, отслеживать сообщения местных СМИ и быть бдительными. Дипломатическая миссии США напомнила, что в Сомали нет американского посольства.

Столица Сомали Могадишо часто становится целью террористов. Так, в результате двух взрывов в сомалийской столице 28 октября погибли по меньшей мере 23 человека. Ответственность взяла на себя связанная с запрещенной в России организацией «Аль-Каида» группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). Сначала заминированный автомобиль взорвался на территории отеля. После этого в его здание вошли вооруженные боевики. Несколько минут спустя бомба сработала еще в одном автомобиле, который стоял у бывшего здания парламента, где находились сомалийские военные.

В результате серии взрывов в Могадишо 14 октября погибли 358 человек. Тогда сначала сдетонировали два заминированных автомобиля около популярного отеля Safari. Второй взрыв прогремел в квартале Мадина.

Теги: Сомали , дипмиссия , американские дипломаты
Главное
ФАС пригрозила дочке РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов Общество
Материалы по теме
Число жертв в результате теракта в столице Сомали увеличилось до 23 Общество
Число погибших при взрывах в столице Сомали увеличилось до 17 Общество
В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку