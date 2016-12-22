Дипмиссия США в Сомали вывезет часть своих сотрудников

Дипломатическая миссия США в Сомали вывезет часть своих сотрудников из столицы Могадишо. Об этом сообщается на сайте американской дипмисии.



Как отмечается в сообщении, решение было принято после того, как в отношении сотрудников дипломатической миссии «поступали угрозы» в международном аэропорту сомалийской столицы. Из дипмиссии будет вывезена часть персонала с американским гражданством. Какие именно угрозы поступали сотрудникам дипмиссии, в сообщении не уточняется.

Миссия США отмечает, что Госдепартамент советует американским гражданам не ездить в Сомали из-за «нестабильной ситуации» в этой африканской стране. «Угроза в отношении граждан США остается на критическом уровне», — говорится в сообщении. Госдеп призывает всех американцев, которые хотят остаться в Сомали, предпринять меры, чтобы обеспечить себе личную безопасность, обращать внимание на происходящее вокруг них, отслеживать сообщения местных СМИ и быть бдительными. Дипломатическая миссии США напомнила, что в Сомали нет американского посольства.

Столица Сомали Могадишо часто становится целью террористов. Так, в результате двух взрывов в сомалийской столице 28 октября погибли по меньшей мере 23 человека. Ответственность взяла на себя связанная с запрещенной в России организацией «Аль-Каида» группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). Сначала заминированный автомобиль взорвался на территории отеля. После этого в его здание вошли вооруженные боевики. Несколько минут спустя бомба сработала еще в одном автомобиле, который стоял у бывшего здания парламента, где находились сомалийские военные.

В результате серии взрывов в Могадишо 14 октября погибли 358 человек. Тогда сначала сдетонировали два заминированных автомобиля около популярного отеля Safari. Второй взрыв прогремел в квартале Мадина.