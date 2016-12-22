Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,12 58,70 EUR Нал. 68,88 68,33 USD Бирж. 59,08 +0,92 EUR Бирж. 68,60 +0,80 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7374,00 +189,11 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 62,09 +2,29% DJIA 23539,19 +0,10% Nasdaq 6764,44 +0,74% FTSE 7560,35 +0,07%
Пучдемон захотел сотрудничать с властями Бельгии по ордеру на арест
Лента новостей
В Британии депутата исключили из партии за «недостойное поведение» 18:35, Политика В праздничном концерте в «Лужниках» приняли участие 130 тыс. человек 18:33, Общество За прорыв через границу Украины Саакашвили уплатил штраф в $126 18:17, Политика Экс-президент США Буш назвал Трампа «болтуном» 18:07, Политика КХЛ допустила запрет на участие в Олимпиаде в ответ на действия МОК и НХЛ 18:04, Спорт Самый богатый человек мира продал акции Amazon на $1,1 млрд 17:56, Бизнес Китай спустил на воду крупнейшее в Азии судно для создания островов 17:55, Технологии и медиа Минобороны опубликовало видео группового авиаудара в Дейр-эз-Зоре 17:31, Политика Под Керчью в ДТП погиб ребенок и пострадали десять человек 17:31, Общество В столичном районе Люблино прошел «Русский марш» 17:18, Фотогалерея  Противники мусоросжигательного завода перекрыли Новорязанское шоссе 17:18, Общество Путин назвал составляющие «генетического кода» российского народа 17:14, Политика Путину представили разработанный «Калашниковым» тяжелый мотоцикл 17:04, Общество Российский фигурист Михаил Коляда впервые выиграл этап серии Гран-при 16:49, Спорт Минобороны сообщило о групповом авиационном ударе по позициям ИГ 16:46, Политика В разбившемся Ми-8 обнаружили неиспользованные спасжилеты 16:33, Общество Директор «Золотой маски» прокомментировала отказ Васильева от премии 16:05, Общество Власти назвали срок возобновления продажи плацкартных билетов 15:58, Общество День народного единства в городах России 15:55, Фотогалерея  В Москве прошли два «Русских марша» 15:44, Общество Из воды подняли «черные ящики» упавшего у берегов Шпицбергена Ми-8 15:30, Общество Кремль предложил обсудить Сирию на встрече Путина и Трампа 15:10, Политика Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун ушла из спорта 15:08, Спорт В Голливуде занялись созданием сериала по «Властелину колец» 14:51, Технологии и медиа Пятнадцатилетняя российская фигуристка выиграла Гран-при в Китае 14:44, Спорт В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии Александру Прохоренко 14:40, Общество Аксенов рассказал о ведущих информационную войну с Крымом россиянах 14:14, Политика «Русский марш» в Люблино начался с раскола 14:04, Политика
Пучдемон захотел сотрудничать с властями Бельгии по ордеру на арест
Каталония хочет независимости, 19:36
0
Пучдемон захотел сотрудничать с властями Бельгии по ордеру на арест

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о желании сотрудничать с бельгийским правосудием, после того как Испания выдала европейский ордер на его арест. Об этом он написал в Twitter.

«Мы готовы в полной мере сотрудничать в бельгийским правосудием по европейскому ордеру на арест, который выдала Испания», — заявил Пучдемон. Также на своей странице в Twitter он призвал объединиться «всем демократам за Каталонию, за свободу, за Республику».

Урок сепаратизма: почему каталонский кризис разрешился в пользу Брюсселя
Мнение

В четверг, 2 ноября, испанская судья Кармен Ламела подписала ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Кроме того, суд постановил отправить под стражу восьмерых бывших членов каталонского правительства по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочий. Из них в Испании находились только четверо.

В пятницу, 3 ноября, испанский суд направил запрос в бельгийскую прокуратуру на арест Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Теперь суд Бельгии должен рассмотреть ордер испанских властей и вызвать Пучдемона и четырех членов каталонского правительства, которые на данный момент находятся в Брюсселе.

В конце октября премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и сместил с должности главу региона Карлеса Пучдемона и его правительство после того, как каталонский женералитет принял декларацию о независимости региона 27 октября. Кроме того, глава испанского кабинета министра назначил в регионе досрочные парламентские выборы, которые пройдут 21 декабря.

В свою очередь, Пучдемон отказался уходить со своем поста и заявил, что отправить его в отставку может региональный парламент, который его и избрал. Затем он уехал в Брюссель. По словам бывшего главы Каталонии, он не скрывается в Бельгии от испанских властей и не намерен просить политического убежища у бельгийских властей.

Теги: Каталония , Бельгия , Карлес Пучдемон
Главное
Минобороны сообщило о групповом авиационном ударе по позициям ИГ Политика
Материалы по теме
Пучдемон потребовал освободить арестованных каталонских политиков Политика
Пучдемон назвал арест каталонских политиков «покушением на демократию» Политика
Восемь членов отправленного в отставку правительства Каталонии арестовали Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку