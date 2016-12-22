Пучдемон захотел сотрудничать с властями Бельгии по ордеру на арест

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о желании сотрудничать с бельгийским правосудием, после того как Испания выдала европейский ордер на его арест. Об этом он написал в Twitter.



«Мы готовы в полной мере сотрудничать в бельгийским правосудием по европейскому ордеру на арест, который выдала Испания», — заявил Пучдемон. Также на своей странице в Twitter он призвал объединиться «всем демократам за Каталонию, за свободу, за Республику».

В четверг, 2 ноября, испанская судья Кармен Ламела подписала ордер на арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Кроме того, суд постановил отправить под стражу восьмерых бывших членов каталонского правительства по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочий. Из них в Испании находились только четверо.



В пятницу, 3 ноября, испанский суд направил запрос в бельгийскую прокуратуру на арест Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Теперь суд Бельгии должен рассмотреть ордер испанских властей и вызвать Пучдемона и четырех членов каталонского правительства, которые на данный момент находятся в Брюсселе.

В конце октября премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и сместил с должности главу региона Карлеса Пучдемона и его правительство после того, как каталонский женералитет принял декларацию о независимости региона 27 октября. Кроме того, глава испанского кабинета министра назначил в регионе досрочные парламентские выборы, которые пройдут 21 декабря.



В свою очередь, Пучдемон отказался уходить со своем поста и заявил, что отправить его в отставку может региональный парламент, который его и избрал. Затем он уехал в Брюссель. По словам бывшего главы Каталонии, он не скрывается в Бельгии от испанских властей и не намерен просить политического убежища у бельгийских властей.