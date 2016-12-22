Из окна главного здания МГУ выпал мужчина

В Москве госпитализирован мужчина, который выпал из окна главного здания Московского государственного университета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка полиции.

«Это произошло около 15:20. Пострадавший был обнаружен с травмами, полученными от падения с высоты, и был госпитализирован в медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили РБК в пресс-службе московского главка полиции. Там уточнили, что инцидент произошел по адресу: Ленинские горы, 1.



По данным РЕН ТВ, пострадавшим был мужчина 20​ лет. Как отмечает телеканал, он упал с девятого этажа корпуса «Л».