В Британии депутата исключили из партии за «недостойное поведение»

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За прорыв через границу Украины Саакашвили уплатил штраф в $126

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В Голливуде занялись созданием сериала по «Властелину колец»

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