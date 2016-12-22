В Британии депутата исключили из партии за «недостойное поведение»

Депутата Консервативной партии Великобритании Чарли Элфике временно лишили членства в партии из-за обвинений в недостойном поведении, сообщает SkyNews. Ранее из-за схожих обвинений, связанных с сексуальными домогательствами, ушел в отставку министр обороны страны Майкл Феллон.
Подробности о причинах, которые вынудили консерваторов временно приостановить членство депутата, не сообщаются. Сам депутат в своем Twitter полностью опроверг все возможные обвинения. «Я не знаю, в чем заключается предполагаемое обвинение, и отрицаю возможность недостойного поведения с моей стороны», — заявил он.
Ранее в сексуальных домогательствах был заподозрен 76-летний депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Келвин Хопкинс. 27-летняя партийная активистка Ава Этермадзаде заявила, что он приставал к ней на мероприятии в 2013 году.
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку 1 ноября также после обвинений в сексуальных домогательствах. Инцидент, ставший поводом для его ухода произошел 15 лет назад, когда он положил руку на коленку журналистки.