В праздничном концерте в «Лужниках» приняли участие 130 тыс. человек

В Москве в праздничном концерте «Россия объединяет!», приуроченном ко Дню народного единства, на стадионе «Лужники» приняли участие 130 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.



Как отмечается в сообщении, праздничный концерт уже завершился. Общественный порядок и безопасность обеспечили полиция и бойцы Росгвардии.

Как сообщает агентство ТАСС, митинг-концерт «Россия объединяет!» открывала группа «Любэ» с песней «От Волги до Енисея». Вели шоу телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Светлана Зейналова. Также свои композиции спели известные исполнители и музыкальные коллективы, в том числе Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Полина Гагарина.

Официальный представитель МВД Ирина Волна сообщила агентству «Интерфакс», что в России в мероприятиях, посвященных Дню народному единству, приняли участие всего 1,5 млн человек. По ее словам, в более 1,3 тыс российских населенных пунктах прошли 2,5 тыс митингов, демонстраций, концертов и театрализованных представлений.

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что этот праздник «знаменует великую правоту — любить свое Отечество, гордиться им и почитать его». Российский президент напомнил, что в истории России есть много примеров «непобедимой сплоченности». Он подчеркнул, что «надежная опора» российского народа — это «единство и патриотизм».

«Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», — сказал президент.