За прорыв через границу Украины Саакашвили уплатил штраф в $126

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уплатил штраф за силовый прорыв границы Украины в сентябре. Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала, сообщает агентство «Українські Новини».

«Конечно, он уже оплатил штраф», — сказал адвокат. Размер штрафа составил 3,4 тыс. гривен ($126). Штраф был наложен на Саакашвили 22 сентября районным судом в Львовской области.

Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства в соответствии с указом Петра Порошенко, прорвался на территорию Украины через Польшу. Украинские власти отказывались пустить его в страну. Вначале был остановлен поезд, на котором он ехал во Львов. После этого Саакашвили вместе со своими сторонниками силой прорвался через пограничный пункт «Шегини». При столкновениях сторонников Саакашвили и сотрудников правоохранительных органов пострадали 22 полицейских.

После того, как Саакашвили попал на Украину, он организовал протестное движение против властей Украины, которых он обвинил в коррупции и предательстве национальных интересов. В конце октября акции протеста начались в Киеве, у стен Верховной рады, где сторонники бывшего одесского губернатора разбили палатки.