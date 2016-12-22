Основатель Amazon.com продал акции своей компании на сумму $1,1 млрд

За прошедшую неделю основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос, который является самым богатым человеком в мире по версии Forbes, продал 1 млн акций компании за $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США, пишет Forbes.



Как отмечает издание, его состояние на пятницу, 3 ноября, оценено в $93,7 млрд, что на $4,1 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, который владеет $89,6 млрд и занимает второе место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes. Замыкает тройку глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с $80,3 млрд на своих счетах.

Ранее в 2017 году Безос уже продавал свои акции. В мае он выручил за продажу своих ценных бумаг около $1 млрд. Тогда он продал акции Amazon.com от $935 до $950 за штуку. В конце 2015 года Безос владел 83 млн акций Amazon.com.