Китай спустил на воду крупнейшее в Азии судно для создания островов

В Китае прошел спуск на воду землечерпательного судна «Тянкун». Это судно, которое является крупнейшим образцом такого рода кораблей в Азии, может применяться для насыпки островов, сообщает The China Daily со ссылкой на сообщение Морского проектно-исследовательского института в Шанхае.

Водоизмещение «Тянкуна» составляет 17 тыс. т. До этого рекорд по размеру среди кораблей подобного класса в Азии держал другой китайский корабль, «Тяньцзинь». «Тянкун» способен за час перекачать с глубины в 35 м на поверхность порядка 6 тыс. кубометров песка. Таким образом, он может применяться как для расчистки каналов, так и для насыпания новых остров и формирования береговой линии.

При этом «Тянкун» полностью автоматизирован. Управление судном ведут компьютеры с минимальным участием человека. Строительство «Тянкуна» началось в 2016 году. По планам он должен быть полностью введен в строй к июню 2018 года.

Строительство искусственных островов активно применяется Китаем в территориальном споре в районе Южно-Китайского моря. Напряженность в этом регионе сохраняется уже долгое время. Спорным остается вопрос принадлежности ряда участков моря и нефтегазовых месторождений в этом районе. На территории в районе островов Спратли одновременно претендуют Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Китай уже построил в этом районе искусственный остров, который вызывает недовольство других сторон. Патрулирование в Южно-Китайском море осуществляют и США. Летом корабль ВМС США прошел в 19 км от искусственного острова, что вызвало протест со стороны Пекина.