Под Керчью в ДТП погиб ребенок и пострадали десять человек

Возле города Керчи в Крыму произошло столкновение двух автомобилей. В результате погиб ребенок, еще десять человек пострадали, говорится в сообщении регионального МВД, поступившем в РБК.

Автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились шесть человек, ехал от поселка Глазовка в сторону Керчи. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

В аварии погиб малолетний пассажир ВАЗ-2105. Еще пять человек из отечественного автомобиля попали в больницу. В автомобиле Hyundai находились пять человек, в том числе двое детей. Все они также были госпитализированы.

Полиция устанавливает причины ДТП.