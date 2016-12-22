Под Керчью в ДТП погиб ребенок и пострадали десять человек
Общество, 17:31
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Под Керчью в ДТП погиб ребенок и пострадали десять человек
Возле города Керчи в Крыму произошло столкновение двух автомобилей. В результате погиб ребенок, еще десять человек пострадали, говорится в сообщении регионального МВД, поступившем в РБК.
Автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились шесть человек, ехал от поселка Глазовка в сторону Керчи. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.
В аварии погиб малолетний пассажир ВАЗ-2105. Еще пять человек из отечественного автомобиля попали в больницу. В автомобиле Hyundai находились пять человек, в том числе двое детей. Все они также были госпитализированы.
Полиция устанавливает причины ДТП.