Минобороны опубликовало видео группового авиаудара в Дейр-эз-Зоре

Министерство обороны России опубликовало на своей странице в Facebook видео группового удара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов около сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

На видео показано, как бомбардировщики Ту-22М3 взлетают с аэродрома. Также на кадрах видно, как военные самолеты во время полета сбрасывают бомбы.

Видео: Министерство обороны Российской Федерации

В Минобороны сообщили, что бомбардировщики сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ, которые вылетели с аэродрома Хмеймим в Сирии. В ведомстве рассказали, что целью удара российских самолетов были склады вооружения и боеприпасов и командные пункты террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). В Минобороны отметили, что российские самолеты поразили все цели и вернулись на аэродромы базирования.

Город Абу-Кемаль — это крупный населенный пункт в Сирии, который находится под контролем боевиков ИГ. На него с севера и запада наступают сирийское военные, отряды группировки «Хезболла» и курдские формирования. С юга к городу идет армия Ирака.

В пятницу, 3 ноября, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, который находится в Лондоне, сообщил, что правительственные войска и их союзники полностью освободили город Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ. Официально пока подтверждений этой информации нет. Полевой командир одной из группировок — союзников сирийских военных рассказал Reuters, что группы боевиков «Исламского государства» все еще находятся в городе.