Противники мусоросжигательного завода перекрыли Новорязанское шоссе

Жители Воскресенского района Московской области в субботу перекрыли Новорязанское шоссе у села Степанщино. Как сообщил РБК активист инициативной группы Алексей Холкин, таким образом жители протестовали против строительства мусоросжигательного завода у деревни Свистягино.

«У нас было требование одно — чтобы к нам приехал руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов. Нас было примерно 80 человек. Сначала приехали сотрудники ДПС, они попытались каким-то образом организовать движение, мы долго сопротивлялись этому процессу. Но никто не хотел быть правонарушителем. Мы пропускали две-три машины. Длительный процесс получился — сдерживали движение даже при сотрудниках полиции примерно два часа», — сообщил он.

По его словам, полиция действовала «очень корректно», задержаний не было.

Все участники акции уже разошлись.

«Когда мы к ним [в администрацию] приходим, они говорят: «Ну что вас 50 человек собралось, это же не все жители». То есть они цинично считают, что все жители за строительство завода. Вот мы и собрались. Когда люди вышли на трассу, я ему [Виталию Чехову] позвонил. Он сослался на то, что на официальном мероприятии был и приехать не мог», — рассказал Холкин.

В разговоре с РБК глава местной администрации Виталий Чехов заявил, что против строительства мусоросжигательного завода выступает лишь «протестно заряженная группа людей, которая ездит по всей Московской области». «Это одни и те же люди. И они свое мнение распространяют, что их якобы никто не слушает. А мы мнение жителей всегда выслушиваем. Общаемся», — пояснил глава администрации.

В середине октября в Клинском районе Подмосковья местные жители попытались перекрыть проезд мусоровозам на полигон «Алексинский карьер». До этого полигон был закрыт из-за многочисленных нарушений. Однако позднее суд отменил решение об административном приостановлении деятельности «Алексинского карьера».

В июне зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков рассказал, что власти региона отказались от планов по созданию мусорных полигонов возле жилых районов. Вместо них власти Московской области анонсировали строительство четырех мусоросжигающих заводов, один из которых должен быть открыт в Воскресенском районе. Власти Подмосковья уже закрыли 22 мусорных полигона из 39 существовавших.