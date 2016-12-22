СМИ узнали об обнаружении неиспользованных спасжилетов в разбившемся Ми-8

Норвежские спасатели нашли на борту поднятых со дна моря обломков российского вертолета Ми-8 23 жилета, ни один из которых не был надут. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС.



В субботу, 4 ноября, сообщалось, что из остова разбившего вертолета были извлечены бортовые самописцы Ми-8. Как рассказали в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы, визуально «черные ящики» не были повреждены. Тела жертв среди обломков обнаружены не были. На дне моря удалось найти тело лишь одного погибшего. Поиски остальных продолжаются.

Разбившийся 26 октября вертолет Ми-8 следовал из российского села Пирамида в норвежский Баренцбург. На его борту находились восемь человек — три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Вертолет упал в море в двух километрах от Баренцбурга. Машина была в лизинге компании «Арктикуголь».



В компании «Конверс Авиа», которая обслуживала упавший Ми-8, сообщили, что он был технически исправен и регулярно проходил проверку. Вертолету было четыре года. Представитель президента России в Северо-Западном округе Николай Цуканов заявил, что причиной катастрофы могли быть климатические условия.



