Директор «Золотой маски» прокомментировала отказ Васильева от премии

Организаторы российской театральной премии «Золотая маска» выразили сожаление в связи с отказом режиссера Анатолия Васильева от номинации. Об этом заявила генеральный директор премии Мария Ревякина, передает ТАСС.



«Золотая маска» сожалеет о том, что Анатолий Васильев решил исключить свое имя, а также созданный им спектакль «Старик и море» из числа номинантов на премию», — заявила она. По словам Ревякиной, работа Васильева по праву была включена в число номинантов на «Золотую маску».

Директор премии отметила, что режиссер имеет право вычеркнуть себя из числа номинантов. «Это право художника, которое, разумеется, будет удовлетворено», — отметила она. Ревякина добавила, что такие «самоотводы» каждый год берут те или иные номинанты по разным причинам.



Говоря о требовании Васильева выпустить находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, также номинированного на «Золотую маску», директор премии заявила, что «премия профессионального театрального сообщества, коим является Союз театральных деятелей России, такими возможностями не располагает».

В пятницу, 3 ноября, режиссер Анатолий Васильев в своем обращении попросил исключить себя из кандидатов на получение премии «Золотая маска». По его словам, участие в конкурсе стало бы «предательством самого себя и личного тайного оппортунизма». «Еще об одной причине не стоит совсем говорить! Простите меня, но Кириллу Серебренникову нужна не «Золотая маска», а свобода!» — сказано также в обращении Васильева.

Кирилл Серебренников номинирован на «Золотую маску» за постановки оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя», который был показан в «Гоголь-центре». Режиссер является фигурантом дела о хищении 68 млн руб. по делу «Седьмой студии». В 2011 году Серебренников основал проект «Платформа», в задачи которого входили развитие и популяризация современного искусства. На поддержку проекта Министерство культуры выделило 214 млн руб. в период с 2011 по 2014 год. Для реализации режиссер создал «Седьмую студию».

Следователи полагают, что средства Минкультуры были обналичены и выведены с помощью фирм-однодневок.