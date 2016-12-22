Кремль предложил обсудить Сирию на встрече Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме необходима для обсуждения сирийской проблемы. Об этом, как передает «Интерфакс» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в отношениях России и США накопилось много вопросов, требующих обсуждения глав государств. Поэтому отметил он, в интересах обеих сторон «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».

Сейчас сторонами в качестве темы встречи согласовывается вопрос сирийского урегулирования. Песков напомнил, что в последнее время в Сирии произошло много позитивных изменений, которые необходимо обсудить на высшем уровне. «Это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Двусторонняя встреча двух президентов может состояться на саммите АТЭС во Вьетнаме, который пройдет с 6 по 11 ноября. Накануне Дональд Трамп в интервью журналистам отметил важность возможной встречи с российским президентом. «Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей. Он может помочь нам в Сирии, и мы должны поговорить об Украине», — сказал президент США.

В Кремле вероятность встречи глав государств во Вьетнаме не исключили.

Первая личная встреча Трампа и Путина прошла на саммите G20 в Гамбурге в июле. Одним из результатов встречи стало соглашение о создании зон деэскалации в Сирии.