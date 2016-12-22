Аксенов рассказал о ведущих информационную войну с Крымом россиянах

Украинские спецслужбы и госорганы ведут информационную войну против России и Крыма, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook. В этой войне иногда участвуют и сами россияне, полагает он.

«Не секрет, что против России и Крыма развязана масштабная информационная война. Этим занимаются как спецслужбы, так и государственные структуры Украины и некоторых западных стран», — заявил глава республики. Он отметил, что в этой войне принимают участие и бывшие крымчане, которые покинули полуостров после присоединения к России «и стали врагами Крыма».

В этой же войне, подчеркнул Аксенов, участвуют и некоторые граждане России. По его словам, их используют «иногда втемную, а иногда и за деньги». «Нам, крымчанам, и прежде всего журналистам, блогерам, представителям общественных организаций и органов власти, надо быть очень внимательными, чтобы отличать конструктивную критику власти от информационных вбросов. Их цель понятна: раскачать ситуацию на полуострове в преддверии президентских выборов, внести раздор в многонациональное крымское сообщество, разжечь страсти, дискредитировать Россию и поставить под сомнение наш исторический выбор», — заявил Аксенов.

При этом он отметил, что власти республики не намерены противодействовать справедливой критике. «Мы не скрываем недостатков и всегда прислушиваемся к мнению общественности», — подчеркнул он.

В начале октября нардеп из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз в ходе сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Бухаресте заявила, что российские власти заселяют Крым «народностями Сибири». Также в числе нарушений прав человека на полуострове она назвала «принудительное предоставление крымчанам гражданства России». В Крыму эти заявления назвали «странными и абсурдными».