Кадыров пообещал отдать подаренный iPhone X автору лучшего стиха о Путине

Рамзан Кадыров в своем Instagram рассказал о подарке, который ему сделала чеченская команда КВН — новом iPhone X. Глава Чечни пообещал в честь праздника отдать его автору лучшего стихотворения о Владимире Путине.

Кадыров утверждает, что подарок от игроков в КВН он получил неожиданно. «Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело. Ну, а я привык, что у них всегда все очень серьезно и без лишних шуток. Поэтому, не раздумывая говорю, валите сюда. Не проходит и десяти минут, а они действительно гурьбой вваливаются и с ходу заявляют, что пришли подарить мне IPhone X», — пишет Кадыров.

В Instagram он опубликовал видео, на котором вся сборная Чечни по КВН приходит к нему во дворец и передает ему коробку со смартфоном. «Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны!», — прокомментировал Кадыров приход гостей.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Ноя 3 2017 в 4:28 PDT

По словам КВНщиков, в сообщении анонимного телеграм-канала о том, что у Кадырова уже есть iPhone X, «дешевую попытку самопиара». 3 ноября телеграм-канал «Караульный» со ссылкой на источники в правительстве Чечни сообщил, что у Кадырова уже есть новый аппарат Apple. Опровержение этой информации лидер Чечни написал в своем личном телеграм-канале.По словам игроков, после того, как они увидели опровержение, у них созрело решение сделать Кадырову подарок.«Нам стало так обидно за нашего брата. Рамзана, у которого должно быть все самое лучшее», — заявил представитель команды.

Кадыров принял подарок, однако решил сделать его главным призом в конкурсе на лучший стих о Путине. «У нас сегодня праздник, День единства России. Мы сделаем так: кто лучше сочинит стих для нашего президента Владимира Путина, тому это им будет подарок», — предложил он.

Ролик завершился обращением представителя команды к зрителям: «Закидывайте стихотворение с хэштегом «Наш президент Путин»! Аллаху акбар!».

Старт продаж нового iPhone X в России произошел 3 ноября. В Москве перед магазинами, которые продают эту модель смартфонов, скопились большие очереди. Стоимость iPhone X начинается от 79,9 тыс. руб. за модель с памятью 64 Гб. Модель с памятью 256 Гб стоит уже 91,9 тыс. руб.