Машина министра иммиграции Дании сбила мигрантку

Министр по делам иммиграции Дании Ингер Стойберг посетила центр содержания беженцев. Когда министр покидала центр, ее машина сбила одну из мигранток, вставшую перед капотом, сообщает портал DR.
Инцидент произошел накануне, 3 ноября. В центре, куда приехала Стойберг, содержатся мигранты, которым власти страны отказали в статусе беженцев. Датский министр прибыла в центр, чтобы узнать, какие условия проживания предоставляются в центре и, в частности, как в нем содержатся дети.
Стойберг посетила одну из семей мигрантов. В это время, отмечает DR, остальные жители центра громко выражали свое недовольство властями страны. Сразу после посещения семьи министр направилась к машине в сопровождении охраны. Одна из женщин-мигранток попыталась остановить автомобиль, встав перед капотом. Охрана попыталась удалить ее, однако не успела. В результате машина сбила женщину и, проехав несколько десятков метров остановилась. DR опубликовал видео инцидента.
По словам очевидцев, министра на обратном пути сопровождала толпа недовольных мигрантов. Женщина, попавшая под автомобиль, согласно сообщению полиции, не получила серьезных травм.