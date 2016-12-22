Волкер сообщил о дате новой встречи с Сурковым по Украине

Спецпосланник США по Украине Курт Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым 13 ноября в Белграде, заявил Волкер на брифинге. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Волкера, он возобновит обсуждение «принципов» о размещении в Донбассе миротворческого контингента ООН. В частности, будет обсуждаться возможный формат и состав подобной миссии. «Мы пока не имеем согласия по этому вопросу», — заметил Волкер.

США 3 ноября попросили Украину не представать свой вариант резолюции в ООН по вопросу о миротворцах в Донбассе до того, как она договорится с Россией. Более того, Вашингтон предложил Киеву обсудить именно российское предложение. В то же время США не включают в обсуждение вопроса о миротворцах руководство ЛНР и ДНР, так как исходят из того, что оно «полностью контролируется Россией» и, следовательно, договариваться можно только с ней.

Киев неоднократно выступал с предложением разместить международные миротворческие силы в Донбассе. В апреле президент Украины Петр Порошенко попросил США активизировать разработку вопроса введения подобного контингента. В Москве заметили, что в переговоры о размещении миротворцев должны вести враждующие стороны: Киев и непризнанные республики. Кроме того, изначально Россия настаивала, что в случае подобной инициативы силы ООН могут быть размещены только на линии соприкосновения. Однако в сентябре президент России Владимир Путин согласился, что миротворцы могут быть размещены и в других районах Донбасса.